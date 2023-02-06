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Murat Uygur’dan 10 ilimizde meydana gelen Deprem Mesajı!

Ünlü Yönetmen Murat Uygur, meydana gelen deprem sonrası bir mesaj yayınladı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 13:44
Murat Uygur’dan 10 ilimizde meydana gelen Deprem Mesajı!

Ünlü Yönetmen Murat Uygur yayınladığı mesajda; "Allah'ım deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza yardımını esirgeme, sen onların destekçisi ol, tekrarını gösterme yarabbim. 
Depremden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
-Allah bir daha deprem acısı yaşatmasın. Çok geçmiş olsun!
-Kalbimiz sizinle, bir an önce depremlerin son bulması dilekleriyle.
-Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.
-Üst üste yaşanan depremlerle sarsılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.

7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yıkılan binalarda enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasını ve daha fazla can kaybı olmamasını temenni ediyoruz. Allah milletimizi doğal afetlerden korusun. Başta AFAD olmak üzere resmi kurumların uyarılarını dikkatle takip edelim. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti Kahramanmaraş Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da binalar yıkıldı bir çok vatandaşımıza yardım ediyoruz Şanlıurfa Otelimizde konaklama  ücretsizdir kalmak isteyen vatandaşlarımız  benimle iletişime gece bilirler, Instagram @muratuygurofficial Geçmiş olsun Türkiyem" dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.02.2023 13:47
Anahtar Kelimeler:
Murat Uygur
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