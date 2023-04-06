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Murat Hançer, Kuzey Makedonya Başbakanlık Müsteşarı Muhittin Kahveci'yi ziyaret etti!

Kuzey Makedonya Başbakanlık Müsteşarı Muhittin Kahveci ile Murat Hançer arasında ikili ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesi ile ilgili yapılan sohbette olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 

06 Nisan 2023 Perşembe 12:51
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Murat Hançer, Kuzey Makedonya Başbakanlık Müsteşarı Muhittin Kahveci'yi ziyaret etti!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Kendisine Türkiye'de yapmış olduğumuz projelerimizi, aktif çalışmalarımızı kardeş ülkemiz olan Kuzey Makedonya bölgesinde açmış olduğumuz şirketimizde sürdürülebilirliğini, faaliyet alanlarımızı ve oluşacak olan farklı iş kollarını da geliştirmek amacıyla çalışmalarımız konusunda görüşlerini almış bulunmaktayız. Kendisini ziyaret etmiş olduğumuz makamında, bize karşı olan ilgi ve alakasından misafir perver liginden dolayı çok teşekkür ederiz.

Özel tasarım ve Projeler, Medikal üretim tesisi, Mekanik tesisat projeleri, Çelik yapı, Ağaç işleme makinaları konusunda oluşan tecrübelerimizi aktarmış olduğumuz görüşmemizde, Kuzey Makedonya için gelecekte oluşacak yeni hedefler üzerinde görüşme sağlanmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat HançerKuzey MakedonyaMuhittin Kahveci
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