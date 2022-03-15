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Murat Akyol: Bizim mesleğimizi fenomenler hobi olarak yapamaz!

Murat Akyol Güzellik Salonu’nun kurucusu ve sahibi Murat Akyol, son yıllarda mantar gibi türeyen güzellik merkezlerine tepki gösterdi: “İşi bilen de bilmeyen de salon açıyor. Artık bizim gibi uzmanları görmek imkansız! Bu tip girişimler mesleğimizi ayaklar altına alıyor.”

15 Mart 2022 Salı 10:50
Murat Akyol: Bizim mesleğimizi fenomenler hobi olarak yapamaz!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kendi adını taşıyan salonuyla güzellik sektöründe hizmet sunan Murat Akyol, bu mesleğe yönelik ilgiyi değerlendirdi. Gelişime açık olan bu mesleğin “hobi” olarak görüldüğünü dile getiren Akyol, mantar gibi türeyen güzellik merkezlerinden şikayet etti: “İşi bilen de, bilmeyen de güzellik salonu açıyor. Artık bizim gibi çıraklıktan yetişen uzmanları görmek imkansız. Altınını, dolarını bozduran ya da bankadan kredi çeken birçok kişi, hiç anlamadığı halde güzellik salonlarına yöneliyor.”

"BUNA İZİN VERİLMEMELİ"

Murat Akyol, sektörü değersizleştiren bu durumun sona erdirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Akyol, şöyle konuştu: “Bu mesleği işi bilmeyen kişilerin yapması, özellikle de sosyal medya fenomenlerinin rant amaçlı salon açması, güzellik salonlarına ağır yaralar veriyor. Buna izin verilmemeli. Mesleğimizi ayaklar altına alan bu tip girişimlere dur demek adına devletimizin bizim kayıtlı bulunduğumuz Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bir an önce tam yetki vermesi gerekiyor.”
 

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Anahtar Kelimeler:
Murat Akyol Güzellik SalonuMurat Akyol
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