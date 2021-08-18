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MSY: RAP SEKTÖRÜNE ADIM ATIYOR..

18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:26
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MSY: RAP SEKTÖRÜNE ADIM ATIYOR..

Son zamanların popüleritesini yakalayan Rap ve Trap müzik dalına adım atan “MSY” yeni projelerine başlicak daha önce bir çok sahnelerde ufak çaplı freestyle gösterisi alan az kitleye sahip olan “MSY” pandemi döneminde hazırladığı parçalar ile gündeme hızlı bir giriş yapmayı düşünüyor geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşım yaptığı “BİR ÇIKIŞ VAR“ adlı parçasının demo kaydına ilgi alan “MSY” yakın zamanda projelerini dinleyicilerinin huzuruna sunucak. Ve şöyle açıklamalarda bulundu

“Küçük yıllarımdan beri örnek aldığım bir kaç rapçinin verdiği ilhamlarla söz-beste çıkarmaya başladım ve şu an bu konuma geldiğim için mutluyum umarım “BİR ÇIKIŞ VAR” adlı şarkı projemin geniş bir dinleyici kitlesine ulaşırım”

Sözlerini belirten RAP camiasına adım atan “MSY” E teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.

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