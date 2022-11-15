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MSB: Sivilleri hedef alan teröristler, bedelini misliyle ödeyecek

15 Kasım 2022 Salı 14:15
MSB: Sivilleri hedef alan teröristler, bedelini misliyle ödeyecek

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler" açıklaması yapıldı.

MSB'nin Twitter'daki hesabından, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin fotoğrafları ile birlikte paylaşılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen; Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başka olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler" ifadeleri kullanıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıBombalı Saldırı
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