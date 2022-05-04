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MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:59
MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürüyor. Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" denildi.

Operasyonda bugüne kadar 63 teröristin etkisiz hale getirildiği, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Operasyonda son olarak; 20 adet el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar,3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 51 adet 82 mm havan mühimmatı, 7 adet 60 mm havan mühimmatı, 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı, 5,56 mm mühimmat, 400 adet, Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu, 13 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi, infilaklı fitil, sıvı cıva, 2 adet oksijen tüpü, 3 adet telsiz vericisi, 19 adet radyo frekans vericisi, 1 adet Yaesu telsiz, ilk yardım çantası, 2 adet termal şemsiye ve kafa feneri ele geçirildi." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBMühimmatSilah
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