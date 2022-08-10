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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:33
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıPençeKilit OperasyonuŞehitAsker
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