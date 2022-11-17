MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Sinan İnak için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

OSMANİYE - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın (28) acı haberi, memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki ailesine ulaştı.





Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, şehit oldu. Şehit İnak’ın acı haberi, Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde ailesine ulaştı. Askeri yetkililerden oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak gözyaşlarına boğuldu. İnak’ın yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.



Şehidin Emine İnak ile evli olduğu öğrenildi.