MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, hastanede şehit olduğunu açıkladı.



MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

AKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Mersin'e şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda EYP'nin patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.



Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/PYD'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz’ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Haber, şehidin ailesine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle birlikte verildi. Meteöz’ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Okan Meteöz’ün astsubay öğrencisi eşi Büşra ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı