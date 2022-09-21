Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.245,76
ALTIN
989,64
DOLAR
18,34
STERLİN
20,81
EURO
18,15
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim...
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:31
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde üs bölgesine teröristlerce açılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi. (DHA)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)Pençe Kilit Operasyonu1 Asker şehit2 Asker Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkılınç: Gazetelerimiz bin sayfa icra ilanını kaybetti
Erkılınç: Gazetelerimiz bin sayfa icra ilanını kaybetti
Kurtarılan 283 düzensiz göçmen, ülkelerine gönderilecek
Kurtarılan 283 düzensiz göçmen, ülkelerine gönderilecek
Bakan Bozdağ: Adliyelerimiz denetlenecek
Bakan Bozdağ: Adliyelerimiz denetlenecek
Çorum'a şehit ateşi düştü
Çorum'a şehit ateşi düştü
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Güneyce köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 12 kişi anıldı
Güneyce köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 12 kişi anıldı
Rektör Çomaklı: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Rektör Çomaklı: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول