Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.838,00
ALTIN
1.071,46
DOLAR
18,65
STERLİN
22,75
EURO
19,63
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu...
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB, Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı

08 Aralık 2022 Perşembe 14:54
MSB, Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), zorlu hava ve arazi koşullarındaki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflar paylaşılarak, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" denildi. 



Bakanlığın Twitter'daki hesabından, "Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omuzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" açıklaması yapılarak, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar paylaşıldı.



'Mehmetçiğin zorlu operasyon şartları' notuyla paylaşılan görüntüde; karlı arazide yapılan arama tarama çalışmaları, çamurlu zeminde Mehmetçiğin yürüyüşü, askerlerin hedeflere uzun namlulu silahlarla atışları ve nöbet tutan askerler yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBMehmetçikZorlu Operasyon şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Şen: Birlikte üretmeyi öğrendik
Ayşe Şen: Birlikte üretmeyi öğrendik
Masalevi...
Masalevi...
Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır
Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır
Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: İçimize sinmeyen bir şey olursa imzalamayız
Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: İçimize sinmeyen bir şey olursa imzalamayız
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
MSB: Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı
MSB: Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول