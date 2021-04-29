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MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyinde tespit edilen hedeflerin etkili şekilde vurulduğunu ve terör hedeflerininin yerle bir edildiğini duyurdu.

29 Nisan 2021 Perşembe 14:29
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MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonlarMilli Savunma Bakanlığı
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KORONA İLLETİYLE GEÇEN BİR BUÇUK YILIN TASVİRİ!. Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/korona-illetiyle-gecen-bir-bucuk-yilin-tasviri-makale,51355.html Önce Vatan Gazetesi

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