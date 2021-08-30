MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak düzenlediği operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Göklerin kartalları her daim görevinin başında. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.