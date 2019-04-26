MSB'den hava harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.