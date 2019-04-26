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MSB'den hava harekatı açıklaması

PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

MSB'den hava harekatı açıklaması

PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

26 Nisan 2019 Cuma 12:17
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MSB'den hava harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBHava Harekatı
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