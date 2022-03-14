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MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı

14 Mart 2022 Pazartesi 14:59
MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının uçuşa hazırlık ve hedefleri imha görüntülerini "Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz" notuyla paylaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin uçuşa hazırlık görüntüleri bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. "Semalara yükselen çelikten bir güç, çelikten daha sağlam bir öz, yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" mesajıyla paylaşılan görüntüde pilotların uçaklara binip havalanması ve belirlenen hedefleri imha etmeleri de yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBHava Kuvvetlerimiz
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