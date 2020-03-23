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MSB: Birliğe yeni katılan erler, 14 gün gözetim altında tutulacak

Milli Savunma Bakanlığı'nca eğitim birliklerine yeni katılan ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak, yeni birliklerine katılacak erlerin, 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:51
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MSB: Birliğe yeni katılan erler, 14 gün gözetim altında tutulacak

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi koronavirüs enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir. Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu hassas süreçte koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBirlikYeni Katılan Erler14 Gün Gözetim
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