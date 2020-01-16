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MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 15:20
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBarış PınarıEYPImha
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