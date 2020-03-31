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MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

31 Mart 2020 Salı 10:35
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MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

MSB: 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hudutlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıncaBarış Pınarı Bölgesi
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