Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e...
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok...
104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu
104 ülkeden 77 bin kişi,...
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

05 Mayıs 2020 Salı 12:08
0 Okunma
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıBarış Pınarı Bölgesi3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütlerine ağır darbe
Terör örgütlerine ağır darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi
Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye de nefes oldu
Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye de nefes oldu
Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
Bakan Selçuk: Lütfen çocuklarla oyun oynayın
Bakan Selçuk: Lütfen çocuklarla oyun oynayın
Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar
Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar
Ceza infaz kurumlarındaki tedbirler, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı
Ceza infaz kurumlarındaki tedbirler, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı