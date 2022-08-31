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MOTOFEST AFYON’DA BAŞLIYOR

Dünya’nın en popüler spor branşları arasında ilk 10 içinde yer alan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Organizasyonun Türkiye etabı Afyonkarahisar’da gerçekleştiriliyor.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:00
MOTOFEST AFYON’DA BAŞLIYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünya Motokros şampiyonası ile aynı anda ve  alanda düzenlenen Türkiye Motofest, bu yıl beşinci kez gerçekleşiyor. Festival, spor, kültür, turizm ve doğa alanında çok sayıda firmanın katılımıyla yapılacak olan etkinlikte 50’den fazla aktivite yapılacak.

ÜNLÜLER AFYON’U SALLAYACAK

Etkinlik boyunca akşam saatlerinde Gökçe, Yüksek Sadakat, Sagopa Kajmer, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan sahne alacak. 

BYSEMPATİK COŞTURACAK

Etkinliğin sunumunu mikrofonla dans eden adam olarak üne kavuşan,sevilen şovmen BySempatik, sahne performansıyla izleyenlere keyifli saatler yaşatacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya Motokros ŞampiyonasıAfyonkarahisar
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