Moon Life Dergisi 10 yaşında

HABER: DİNÇER KARACALAR
ENBE Orkestrası ve Behzat Gerçeker’in müzikleriyle başlayan ödül töreninde Fatih Ürek ve Hande Yener de sahneye çıktı. Ödül gecesinin finalinde sahnelerin sultanı Seda Sayan muhteşem bir konsere imza attı. Sahnesinin bir bölümünde oyuncu Şafak Sezer’i sahneye alan Seda Sayan, ünlü oyuncunun seslendirdiği türkülere eşlik etti.
Sürprizlerle dolu ödül gecesinde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Mehmet Ali Erbil, sahneye dudakları siyah bantlı bir şekilde çıkarak herkesi şaşırttı. Son zamanlarda ne konuşursa olay olduğunu iddia ederek bu şekilde bir tavır takındığını dile getiren Erbil, ödülünü Moon Life Genel Yayın Yönetmeni Alper Alp’in elinden aldı.
Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödül gecesine Orhan Gencebay, Gülben Ergen, Şafak Sezer, Türkan Şerbetçi, Derya Bedavacı, Betül Demir, Müjdat Gezen, Nurten Ünsev, Kadriye Olgar, Behzat Gerçeker, Aslı Aydın, Seçkin Piriler, Pınar Kerimoğlu, Bülent Kaya, Selami Şahin, Begüm Birgören, Ahmet Selçuk İlkan, Murat Akgün, Ceylan ve Mehmet Ali Erbil gibi birçok ünlü isim katıldı.
Gecede 5 kategoride toplam 105 ödül verildi.
YAŞAM BOYU BASIN MESLEK ÖDÜLLERİ:
NURCAN SABUR
HAKAN SOLAKER
TAYYAR IŞIKSAÇAN
BURHAN AKDAĞ
YÜKSEL AYTUĞ
SALİH KEÇECİ
OKAN SARIKAYA
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ:
MÜJDAT GEZEN
YILMAZ VURAL
ORHAN GENCEBAY
TÜRKAN ŞERBETÇİ
MEHMET ALİ ERBİL
AHMET SELÇUK İLKAN
SELAMİ ŞAHİN
MÜZİK ÖDÜLLERİ
EN İYİ POP KADIN SANATÇISI: GÜLBEN ERGEN
EN İYİ POP ERKEK SANATÇISI: CEM BELEVİ
EN İYİ ARABESK KADIN SANATÇISI: DERYA BEDAVACI
EN İYİ ARABESK ERKEK SANATÇISI: HAKAN ALTUN
EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: CEYLAN
EN İYİ TSM ERKEK SANATÇISI: AYHAN AŞAN
EN İYİ TSM KADIN SANATÇISI: SAFİYE SOYMAN
EN İYİ SİNGLE: BETÜL DEMİR / SALLAMA
EN İYİ DÜET: SELAMİ ŞAHİN&LİDER ŞAHİN / REZİL RÜSVA
EN İYİ POP ARABESK SANATÇISI: BİLAL SONSES
EN İYİ MÜZİK GRUBU: ENBE ORKESTRASI / BEHZAT GERÇEKER
EN İYİ MÜZİK PROJESİ: NURTEN ÜNSEV / HYBRID POP
EN İYİ PROJE ALBÜM: SERDAR ORTAÇ ŞARKILARI / OZAN ÇOLAKOĞLU-SAMSUN DEMİR
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇI: ÇAĞLAR ÖKTEN
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SANATÇI: AYÇAM
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ARABESK KADIN SANATÇI: MERVE DEMİR
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ARABESK ERKEK SANATÇI: MURAT AKGÜN
EN İYİ DÜET: AL SEVGİLİM / FUNDA ARAR- SEMİCENK
YILIN EN İYİ İLETİŞİM DANIŞMANI: ÖZGÜR ARAS
YILIN MODACISI: PINAR KERİMOĞLU
TELEVİZYON ÖDÜLLERİ
EN İYİ KADIN ANA HABER SPİKERİ: DİLARA GÖNDER - SHOW TV
EN İYİ ERKEK ANA HABER SPİKERİ: CEM ÖĞRETİR - ATV
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MAGAZİN D - KANAL D
EN İYİ MAGAZİN AKTÜALİTE SABAH PROGRAMI: 2. SAYFA - TV8
EN İYİ YEMEK YARIŞMA PROGRAMI: ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ - TV8
EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI: ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 - STAR TV
EN İYİ KADIN KUŞAK PROGRAMI: DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME – SHOW TV
EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU: CANSEL ELÇİN
EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU: BEGÜM BİRGÖREN
EN İYİ DİZİSİ: TEŞKİLAT – TRT 1
EN İYİ DİZİ YÖNETMENİ: ONUR TAN
EN İYİ REALİTY PROGRAMI: FULYA ÖZTÜRK İLE UMUDUN OLSUN – FOX TV
EN İYİ HAFTA SONU ANA HABER SUNUCUSU: MERVE DİNÇKOL - KANAL D
EN İYİ TV PRPGRAM YAPIMCISI : POLAT YAĞCI
EN İYİ SPOR PROGRAMI: VAR ODASI - TV 100
EN İYİ SOHBET PROGRAMI: BAŞARI ÖYKÜLERİ / SERRA TAŞKIRAN ÖZGÜR - CNN TÜRK
EN İYİ EKONOMİ PROGRAMI: ÇALIŞAN TÜRKİYE / CEM SEYMEN - CNN TURK
EN İYİ BELGESEL PROGRAMI: O BELGESELİ / MEHMET ARİF ÖNALAN - CNN TURK
EN İYİ TALK SHOW PROGRAMI: ASLI ŞAFAK İLE İŞİN ASLI - BLOOMBERG TV
EN İYİ HARD TALK PROGRAMI: 40
EN İYİ DİGİTAL İÇERİK PROGRAMI: İSTANBUL HESABI – AHMET MÜMTAZ TAYLAN
EN İYİ EĞLENCE KANALI: TV8
EN İYİ DİGİTAL MAGAZİN PROGRAMI: AL SANA HABER / SEYHAN SOYLU
EN İYİ ERKEK TV YORUMCUSU: EROL KÖSE
EN İYİ KADIN TV YORUMCUSU: BAŞAK ÇOKAN
AVRUPANIN EN İYİ AKTÜALİTE EĞLENCE PROGRAMI: PALETİN RENGİ / PALET ZENGİN
EN İYİ SHOW PROGRAMI: İBO SHOW
EN İYİ EĞLENCE PROGRAMI: ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
EN İYİ TİYATRO MÜZİKALİ: AFARA
EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK KİTABI: ANNEMİN SESİ / TÜLAY DEMİR OKTAY
EN İYİ TV PROGRAM YÖNETMENİ: AKİF TAŞ / CNN TÜRK
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TV SUNUCUSU: PEMBE MASA - ÖZLEM ADAKUL /EKO TV
KURUMSAL ÖDÜLLER:
EN İYİ KURUMSAL MARKA :ARİS EZGİ DOĞAN
EN İYİ EĞLENCE MEKANI :CAHİDE PALAZZO
EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ: ESTETİK INTERNATIONAL / M. HALUK HATİPOĞLU
EN İYİ GENÇ KADIN YATIRIMCI: NURAY YILDIZ
EN İYİ EĞİTİM KURUMU: AHMET DURAN EĞİTİM MERKEZİ
EN İYİ İŞ İNSANI: BÜLENT KAYA
EN İYİ MARKA YATIRIM: FRATELLİ DİAMANTİ MILANO / CEYHAN ELMAS – ERHAN ELMAS
EN İYİ SAĞLIK KURUMU: BHT CLINIC TEMA HASTANESİ
EN İYİ PLASTİK CERRAH: HAYATİ AKBAŞ
EN İYİ DEKOR TASARIM MARKASI: FİRUZE DEKOR / NUR DEMİRAĞ
EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: UDF ULUSLARARASI DOWN FEDERASYONU / MUHAMMED ABDULLAH TUNCAY
EN İYİ YURTDIŞI BAYAN YATIRIMCI: FİLİZ ÇAM
EN İYİ GENÇ YATIRIMCI İŞADAMI: MURAT KILIÇOĞLU / UZAY İNŞAAT
EN İYİ AZERBAYCAN HASTANESİ: MILAN HOSPİTAL / KAHURAMAN MURODOVA
EN İYİ AZERBAYCAN DERMATOLOG: SEVİNC ESGEROVAA
EN İYİ GENÇ YATIRIMCI İŞ ADAMI: ALİ ORUÇ
EN İYİ BROKER OWNER: PINAR YALINIZOĞLU / REDSTONE- ANKA
EN İYİ TEKSTİL FİRMASI: ET FASHİON / ERMAN TİMURLENK
EN İYİ REKLAM FİRMASI: REKLAM AREA / BÜLENT SARIGÜL
EN İYİ KAYAK OTELİ: ERCİYES LİBRARY HOTEL / SERKAN ÇERİ
EN İYİ BALAYI OTELİ: KAPADOKYA PUPESTRAL HAUSE / SERKAN ÇERİ
EN İYİ KOZMETİK FİRMASI: LACTONE / ALİ OSMAN AKAT
MONTENEGRO EN İYİ TURİZİMCİ İŞ İNSANI: NAJDA LAKOVİÇ
MONTENEGRO EN İYİ İŞ İNSANI: SANJA LEKİÇ
EN BAŞARILI ASTROLOG: MÜGE GEVREKOĞLU
EN İYİ İÇEÇEK MARKASI: SARIYER LİMONATA / ENES ÖRER
AZERBAYCAN EN İYİ TV SUNUCUSU: TURANA MAMMADOVA
BEST MODEL OF AZERBAYCAN: MARMİN MACİD
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN AZERBAYCAN BAYAN SUNUCU: GÜLER NAMET
AKDENİZ BÖLGESİ GİRİŞİMCİ GENÇ İŞ KADINI: DİLARA KUŞCU
EN BAŞARILI YAŞAM KOÇU: SILA UYSAL
EN İYİ ERKEK GİYİM MARKASI: KİĞILI
EN İYİ BOYA MARKASI: BİANCA BOYA / VEYSEL FEYZOĞLU
EN İYİ MİMARLIK ŞİRKETİ: YAĞMURLU MİMARLIK / ZİYA ALPCAN
EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ: BİR UMUT DERNEĞİ
EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: TENİSTE CİNSİYET EŞİTLİĞİ / TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ
YILIN YATIRIMCISI: OKAN ÇELİKEL
YILIN MUTFAK MARKASI: NOLTE MUTFAK / SABAHATTİN GÜREL
EN İYİ SÜSLEME ORGANİZASYON FİRMASI: BY MUSTAFA / MUSTAFA BOZKURT
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