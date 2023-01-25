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MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı: “5G’de yerlilik oranımızı arttırmak için elimizi taşın altına koymaya hazırız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 5G'ye ilişkin çağrısına MOBİSAD’tan destek geldi. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Mobil iletişim sektörü, özellikle 5G teknolojileri ile stratejik bir öneme sahip olacak. Bakanlığımızın liderliğinde, bu alanda yerlilik oranımızı arttırmak için elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

25 Ocak 2023 Çarşamba 15:35
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı: “5G’de yerlilik oranımızı arttırmak için elimizi taşın altına koymaya hazırız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 5G'ye ilişkin açıklamalarını değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Sayın Bakanımızın TOGG ve İHA gibi, 5G’de de gerekeni yapacağız sözlerini önemsiyor ve destekliyoruz.” dedi. Turnacı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
“Mobil iletişim sektörü, özellikle 5G teknolojileri ile daha önemli ve stratejik bir öneme sahip olacak. Bu bakış açısı ile bu alana kulak kabartmak son derece önemlidir. Bu alanda yapılacak çalışmalar, gelecek teknolojilerde söz sahibi olmak demektir. Özellikle yerlilik oranımızı arttırmak, teknolojinin gelişimiyle tarihi dönüm noktalarından birini yaşadığımız bu çağda geleceğimizi ve istikrarımızı dizayn etmek için çok etkili ve kıymetli olacaktır.”

“Sektörümüz ve iş dünyasının babayiğit firmaları göreve hazır”

5G teknolojilerinin yerlilik oranını arttırmak için her türlü göreve hazır olduklarını belirten Turnacı, sözlerini şöyle noktaladı:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, otomotiv sanayiinde bugün gözbebeğimiz ve gururumuz olan TOGG’un temellerini atarken çağrıda bulunmuş ve iş dünyasının babayiğit firmalarını göreve davet etmişti. Bugün geldiğimiz noktada, güvenlikten dijitalleşmeye kadar ülkemizi bağımsızlığa ilerletecek 5G teknolojilerinde etkin rol alan sektörümüz ve birçok alanda faaliyet gösteren firmalarımızın Babayiğit olarak karşımıza çıkacağını ve elini taşın altına koyacağını düşünüyoruz. MOBİSAD ve üyeleri tüm hassasiyetiyle 5G teknolojilerinin mümkün olan en üst seviyede yerlilik oranını arttırmak için her türlü göreve hazır olduğunu ifade etmek isteriz.”

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Anahtar Kelimeler:
MobisadMustafa Kemal Turnacı
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