MKS Kağıt’ın yardım kolileri deprem bölgesinde

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı deprem, 10 ilde büyük kayıplara yol açtı. 85 milyonun yüreğine ateş düştü, ulusal yas ilan edildi. Her kesimden ‘Gün birlik beraberlik günü’ mesajı gelirken özel sektör de depremzedelere yardım için seferber oldu. MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon depremzedelere yardım için depolarını yardım merkezine çevirdi. MKS Kağıt bu kapsamda deprem bölgesine yüzlerce koli günlük temel ihtiyaç malzemesini gönderdi.

‘’Depremin yaraları sarılıncaya kadar elimizden geleni yapacağız’’

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinde tüm Türkiye depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon deprem felaketi sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. ‘Gün birlik günü’ diyerek sözlerine başlayan Maks Gerşon, ‘’Deprem felaketi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem büyük hasarlar oluşturdu. Bu hasarları gidermek, yaraları sarmak sadece devletin görevi değil tüm insanlığın görevidir. Biz MKS Kağıt olarak günlük temel ihtiyaçlarından oluşan kolilerimizi hazırlayarak deprem bölgesine AFAD aracılığıyla gönderdik. Battaniye, ısıtıcı, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, bebek maması, su, gıda kolileri, mont, köpek maması bölgeye gönderdik. Böyle felaketlerde ne olursa olsun birlik olmalıyız. Depremin yaraları sarılıncaya kadar elimizden geleni yapacağız’’ dedi.