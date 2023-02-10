Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,98
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109...
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Diş Hekimliği Fakültesi Dr....
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar...
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli...
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alacak
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MKS Kağıt’ın yardım kolileri deprem bölgesinde

MKS Kağıt’ın yardım kolileri İstanbul’dan deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

10 Şubat 2023 Cuma 22:29
MKS Kağıt’ın yardım kolileri deprem bölgesinde

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı deprem, 10 ilde büyük kayıplara yol açtı. 85 milyonun yüreğine ateş düştü, ulusal yas ilan edildi. Her kesimden ‘Gün birlik beraberlik günü’ mesajı gelirken özel sektör de depremzedelere yardım için seferber oldu. MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon depremzedelere yardım için depolarını yardım merkezine çevirdi. MKS Kağıt bu kapsamda deprem bölgesine yüzlerce koli günlük temel  ihtiyaç malzemesini gönderdi.

‘’Depremin yaraları sarılıncaya kadar elimizden geleni yapacağız’’

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinde tüm Türkiye depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon deprem felaketi sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. ‘Gün birlik günü’ diyerek sözlerine başlayan Maks Gerşon, ‘’Deprem felaketi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem büyük hasarlar oluşturdu. Bu hasarları gidermek, yaraları sarmak sadece devletin görevi değil tüm insanlığın görevidir. Biz MKS Kağıt olarak günlük temel ihtiyaçlarından oluşan kolilerimizi hazırlayarak deprem bölgesine AFAD aracılığıyla gönderdik. Battaniye, ısıtıcı, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, bebek maması, su, gıda kolileri, mont, köpek maması bölgeye gönderdik. Böyle felaketlerde ne olursa olsun birlik olmalıyız. Depremin yaraları sarılıncaya kadar elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MKS Kağıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor
"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi
"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesabındaki yardımların her kuruşu deprem bölgesinde harcanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesabındaki yardımların her kuruşu deprem bölgesinde harcanıyor
A&S Yatırım Holding’in Kurucusu Uğur Akkuştan Dev Yardım
A&S Yatırım Holding’in Kurucusu Uğur Akkuştan Dev Yardım
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi
Ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı
Ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı
Oversize Pantolon Çeşitlerinde Özel Tasarımlar Satışta! İndirimden Hemen Faydalanabilirsiniz!
Oversize Pantolon Çeşitlerinde Özel Tasarımlar Satışta! İndirimden Hemen Faydalanabilirsiniz!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi