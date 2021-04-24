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MİT ve TSK'dan kırmızı bültenle aranan teröriste ortak operasyon

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi 'Sinan Mirhan' kod adlı Dalokay Şanlı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:28
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MİT ve TSK'dan kırmızı bültenle aranan teröriste ortak operasyon

ANKARA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, örgütün sözde en üst yönetim mekanizması 'KCK Yürütme Konseyi' ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Şanlı'nın silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiği saptandı. MİT'in sahadaki ajanları Şanlı'nın Türkiye'nin büyükşehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı bilgisini aldı. Dalokay Şanlı'nın, örgüt üyeleriyle toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şanlı, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

YUNANİSTAN'DAN KATILDI

'Sinan Mirhan' kod adlı Dalokay Şanlı'nın örgüte 1999 yılında Yunanistan'dan katıldığı belirlendi. Şanlı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü üyelerinin yetiştirildiği, eylem talimatlarının verildiği Apollo Akademileri yönetiminde de yer aldığı saptandı. Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer alan Şanlı'nın PKK/KCK güdümünde aşırı sol terör örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle birlikte Türkiye metropollerine yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu da tespit edildi. Teröristin, Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarıyla gündeme gelen 'ateşin çocukları' oluşumunun eylemlerini yönlendiren sorumlu düzeydeki örgüt mensubu olduğu da saptandı.

KRİTİK GÖREVLERİ ÜSTLENMİŞ

Şanlı'nın, KCK sözde yürütme konseyinin en genç üyelerinden biri olarak Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevleri olduğu, KCK Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği, KCK Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri üstlendiği belirtildi. Fransa'daki mal varlıkları Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurulan Şanlı'nın 2016 yılında Irak'a geçtikten sonra örgütün silahlı kanadında hızla yükseldiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKPKKMİT
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