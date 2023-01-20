Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.500,97
ALTIN
1.167,16
DOLAR
18,81
STERLİN
23,26
EURO
20,38
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milliyetçi parti olduğunu iddia edenler…

Siyaset Bilimci Esen Ermiş Ertürk katıldığı canlı yayında son günlerde hedef alınan Türklük,bayrak ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Economist kapağından yaptığı tehtide tepki verdi…

20 Ocak 2023 Cuma 13:52
Milliyetçi parti olduğunu iddia edenler…

Siyaset Bilimci Esen Ermiş Ertürk katıldığı canlı yayında son günlerde hedef alınan Türklük,bayrak ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Economist kapağından yaptığı tehtide tepki verdi…

Önce tarihinizi öğrenin,milliyetçi olduğunu,hatta eğitimci olduğunu idda edenler Istiklal Savaşı’nın yürekleri sızlatan Şerife Bacı olayını bile bilmiyor,kendileri bilmiyor danışmanları da metni yazarken Şerife bacı yerine Hasan ,Kastamonu yerine Zonguldak yazmışlar.Cephanelerin taşınmasında verdiği mücadelede, top mermileri ve yavrusunu korumak uğruna kendini feda ederek 21 yaşında donarak şehit olan Şerife bacıların ruhu şad olsun.

Anayasamızdan Türk adını çıkaracağını söyleyenlerin,terörle mücadeleyi durduracaklarını,özerkliği tartışacaklarını söyleyenlere bu millet oy verir mi? Vatanını sevenler vermez ve onlar hala %50 bin çok üstünde elhamdülillah.Ha bu söylediklerimin tam tersini söyleseydim,şimdi göklere çıkarılan iş insanı olarak manşet olurdum ,yani Türklüğe,Atatürk’e , Cumhuriyetimize ,Recep Tayyip Erdoğan’a en önemlisi İslam’a dil uzatan kim olursa olsun hangi meslekten olursa olsun bir anda göklere çıkarıyorlar, öve öve bitiremiyorlar ve adeta sihirli değnek değiyor neden acaba?

Benim ideolojimi soruyorsunuz kıymetli kardeşim benim ideolojim  dinime,bayrağıma,cumhuriyetime,Atama dil uzatmayan vatan sevdalılarıyla yol yürümektir!

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.01.2023 14:08
Anahtar Kelimeler:
Esen Ermiş Ertürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Anasınıfı öğrencilerinin karne sevinci
Anasınıfı öğrencilerinin karne sevinci
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Kadrosuna Naklen Alım Yapılacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Kadrosuna Naklen Alım Yapılacak
SAĞLIK TURİZMİNİN KALBİ ANTALYA’DA ATACAK
SAĞLIK TURİZMİNİN KALBİ ANTALYA’DA ATACAK
Plaket Seçimi
Plaket Seçimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi