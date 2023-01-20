Milliyetçi parti olduğunu iddia edenler…

Siyaset Bilimci Esen Ermiş Ertürk katıldığı canlı yayında son günlerde hedef alınan Türklük,bayrak ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Economist kapağından yaptığı tehtide tepki verdi…

Önce tarihinizi öğrenin,milliyetçi olduğunu,hatta eğitimci olduğunu idda edenler Istiklal Savaşı’nın yürekleri sızlatan Şerife Bacı olayını bile bilmiyor,kendileri bilmiyor danışmanları da metni yazarken Şerife bacı yerine Hasan ,Kastamonu yerine Zonguldak yazmışlar.Cephanelerin taşınmasında verdiği mücadelede, top mermileri ve yavrusunu korumak uğruna kendini feda ederek 21 yaşında donarak şehit olan Şerife bacıların ruhu şad olsun.

Anayasamızdan Türk adını çıkaracağını söyleyenlerin,terörle mücadeleyi durduracaklarını,özerkliği tartışacaklarını söyleyenlere bu millet oy verir mi? Vatanını sevenler vermez ve onlar hala %50 bin çok üstünde elhamdülillah.Ha bu söylediklerimin tam tersini söyleseydim,şimdi göklere çıkarılan iş insanı olarak manşet olurdum ,yani Türklüğe,Atatürk’e , Cumhuriyetimize ,Recep Tayyip Erdoğan’a en önemlisi İslam’a dil uzatan kim olursa olsun hangi meslekten olursa olsun bir anda göklere çıkarıyorlar, öve öve bitiremiyorlar ve adeta sihirli değnek değiyor neden acaba?

Benim ideolojimi soruyorsunuz kıymetli kardeşim benim ideolojim dinime,bayrağıma,cumhuriyetime,Atama dil uzatmayan vatan sevdalılarıyla yol yürümektir!