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Milli Savunma Bakanlığı: TSK, DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olduğu belirtilen açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından bu bölgeye 320 bin Suriyeli'nin geri döndüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı: TSK, DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olduğu belirtilen açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından bu bölgeye 320 bin Suriyeli'nin geri döndüğü belirtildi.

24 Mart 2019 Pazar 13:41
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Milli Savunma Bakanlığı: TSK, DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu

ANKARA, (DHA)

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriye halkının evlerine dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde, Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlatıldığı bildirildi. Harekatın, El Bab yerleşim yerinin 24 Şubat 2017 tarihinde kontrol altına alınmasıyla birlikte hedefine ulaştığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülen harekat süresince, hudut hattımız boyunca 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekare alan DEAŞ’tan temizlenmiş, 3 binden fazla radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef imha edilmiştir.”

‘320 BİN SURİYE VATANDAŞININ EVLERİNE DÖNMELERİ SAĞLANMIŞTIR’

Açıklamada, TSK’nın DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olduğu kaydedilerek, "Diğer ülkeler DEAŞ’la mücadeleyi daha çok hava kuvvetleri ile yürütürken, Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olmuştur. Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına bölgelerde; mayın, EYP temizliği, güvenlik ve asayişin sağlanması faaliyetlerine devam edilmektedir. Ayrıca, ilgili kurumlarımızla birlikte bugüne kadar yapılan bu çalışmalar neticesinde büyük bir kısmı Fırat Kalkanı Harekat Alanına olmak üzere yaklaşık 320 bin Suriye vatandaşının evlerine dönmeleri sağlanmıştır” ifadeleri kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKMSBDeaşMücadeleönce Vatan
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