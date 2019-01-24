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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Atlas' ve 'Küre' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü'nce (HGM) geliştirilen 'HGM Atlas' ve 'Küre' uygulaması ile benzer uygulamalar için yurt dışına ücret ödenmemesi ve kişisel verilerin yabancı uygulamalar tarafından toplanmaması amaçlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Atlas' ve 'Küre' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü'nce (HGM) geliştirilen 'HGM Atlas' ve 'Küre' uygulaması ile benzer uygulamalar için yurt dışına ücret ödenmemesi ve kişisel verilerin yabancı uygulamalar tarafından toplanmaması amaçlanıyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:24
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Atlas' ve 'Küre' açıklaması

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nca HGM tarafından vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerindeki harita ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirilen 'HGM Atlas' ve 'HGM Küre' uygulamalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 'Atlas' ve 'Küre'de HGM tarafından oluşturulan siyasi ve fiziki haritalar, topoğrafik haritalar ve hava fotoğrafları ile milli uydu görüntülerinden üretilen ortogörüntüler kullanıcılara sunuluyor. Uygulamalarda yurt içi haritalar, sokak ve cadde seviyesine kadar görüntülenebiliyor. Ayrıca eczane, okul, kamu binası, otobüs durağı gibi sıklıkla ihtiyaç duyulan detaylarla birlikte güncel meteoroloji verileri kullanıcılara sunuluyor. Yurt dışı haritalarında ise yerleşim yerleri, ana yollar, önemli nehirler, göller ile dağlar görüntülenebiliyor. Öte yandan 'Atlas' üzerinden güncel deprem verileri de kullanıcılara sunuluyor.

TARİHİ ORTOFOTOLAR İNCELENEBİLECEK

Kullanıcılar, 'Atlas' ve 'Küre' üzerinden yer arayabilecek, yol tarifi alabilecek, ölçme ve uygulama paylaşımında bulunabilecek. Ayrıca HGM'nin 1936'dan itibaren çektiği hava fotoğraflarından üretilen 'tarihi ortofotolar' da yakın zamanda hizmete sunulacak. 'Tarihi ortofotoğraflar' ile Türkiye'nin gelişimi doğrudan izlenebilecek. 'Atlas' ve 'Küre'nin sayısal olarak kurum ve kuruluşlara sunulacak. Bu sayede söz konusu kurumlar kendi uygulamaları geliştirilebilecek.

'YURT DIŞINA ÖDENEN ÜCRETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımız bu uygulamaların sağlayacağı altlık haritalar ve yeteneklerden; eğitim ve öğretim, ARGE, acil ve afet durumları, altyapı ve enerji işleri, lojistik faaliyetler, turizm ve mühendislik ile emlakla ilgili her türlü çalışmalarda yararlanabilecektir. Yerli ve milli olan bu uygulamalarla, kamu kurumlarımız tarafından benzer uygulamalar için yurtdışına ödenen ücretlerin ödenmemesi ve benzer yabancı uygulamalar vasıtasıyla kişisel verilerin toplanması faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıAtlas Ve Küre
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