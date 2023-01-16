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Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece'ın daveti üzerine İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:46
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

ANKARA - Resmi temasları kapsamında Londra'da bulunan Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüşecek.

Bakan Akar, görüşme öncesinde, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Ümit Yalçın'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar'a, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Hulusi Akar buradaki ziyaretin ardından İngiltere Savunma Bakanlığına geçecek. Askeri törenle karşılanacak Akar, mevkidaşı ile önce baş başa görüşecek, ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Akar, 6-7 Ekim 2022'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Londra'daki toplantının devamı niteliğinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace da 26 Ekim 2022'de İstanbul'a gelerek Bakan Akar ile görüşmüştü.

AA

Son Güncelleme: 16.01.2023 16:49
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı AkarTürkiyeLondra Büyükelçiliği
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