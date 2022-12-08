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Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak

08 Aralık 2022 Perşembe 14:30
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6. derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 10 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Sınav başvuruları 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2023 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek. Başvurular Kurumun internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya, Ankara adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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