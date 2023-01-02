Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.661,10
ALTIN
1.097,53
DOLAR
18,72
STERLİN
22,59
EURO
19,98
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turizm arsası satış ihalesi
Turizm arsası satış ihalesi
Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 450...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak

02 Ocak 2023 Pazartesi 18:46
Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere, MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yarışma sınavı yoluyla 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 2 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda; sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılacak. Yarışma sınav puanı; yazılı ve sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olan adayların, sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Başvurular http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle 07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Turizm arsası satış ihalesi
Turizm arsası satış ihalesi
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’nin doğum gününü kutladı
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’nin doğum gününü kutladı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor
2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor
Karadeniz'in ata tohumları çoğaltılıyor
Karadeniz'in ata tohumları çoğaltılıyor
Yerli skuter 2023'te sokaklarda olacak
Yerli skuter 2023'te sokaklarda olacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi