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Millî Savunma Bakanlığı 1.115 daimi süreli işçi alacak

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:36
Millî Savunma Bakanlığı 1.115 daimi süreli işçi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 1.115 daimi süreli işçi alınacak.

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Duyuru metnini ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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