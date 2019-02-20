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Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede

Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisi, bugün adliyeye sevk edildi.

Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede

Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisi, bugün adliyeye sevk edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:27
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Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede

MUĞLA - Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisinde, açık arazide faaliyet gösteren feldspat maden sahasında, geçen pazartesi günü saat 10.30 sıralarında dev kaya parçası iş makinelerinin üzerine devrildi. Kaya bloklarının sahadan kaldırılması esnasında, kayaların yerinden oynaması sonucu meydana geldiği belirtilen olayda, ekskavatör operatörleri Engin Tutuk (44) ve Servet Çapacıoğlu (24) ile kamyon şoförleri evli ve 2 kız çocuğu babası Şükrü Otlak (42) ve Tayfun Akıncı, 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kayanın altında kaldı. Şirket çalışanları tarafından kayanın altından yaralı çıkarılan Tayfun Akıncı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İKİ İŞÇİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Maden ocağı çalışanlarının Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Madene UMKE ve AKUT ekipleri de geldi. Kaya altındaki işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ancak, işçilere ulaşıldığında öldükleri belirlendi. Şükrü Otlak'ın cenazesi ilk gün kayaların altından çıkarıldı. Ertesi gün de Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun cenazeleri kayaların altından çıkarıldı. Şükrü Otlak, dün kırsal Kırcağız Mahallesi'nde toprağa verildi. Engin Tutuk da yine dün memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ÜÇ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, soruşturma kapsamında maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Başsavcı Efe, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini ve gelişmelerle ilgili bilgi verileceğini ifade etti. Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri ilk olarak zanlılardan şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'yı gözaltına aldı. Akşam ise aranan Ö.K. de gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan, işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, madenin ruhsatının bulunduğunu ifade etti.

Gözaltındaki 3 şüpheli, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MilasMaden Faciası
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