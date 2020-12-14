Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
461.957
DOLAR
7.8383
STERLİN
10.4884
EURO
9.5299
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa...
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
“D vitamini ve mineraller değeri yüksek olan besinler tüketin”
“D vitamini ve mineraller değeri...
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu...
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi

Televizyon programında canlı yayında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:19
6 Okunma
Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi

ANKARA - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'nın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Prof. Dr. Ceyhan, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.

'ÖNLEMLERİ AZALTMADA ACELE ETMEMELİYİZ'

Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, bir diğer paylaşımında ise, "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır. 14 gün sonra vaka sayısı katlanmış olarak insanlar evden çıkabilir. Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı, vaka çıkan evlerde izolasyon uygulanmalıdır" ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mide Kanaması Geçiren Prof. Dr. CeyhanTaburcu Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı
MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı
Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis
Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis
Kısıtlamaya rağmen Habur Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu
Kısıtlamaya rağmen Habur Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
Zonguldak'ta boyu küçük hamsi avlayan 4 tekneye 200 bin lira ceza
Zonguldak'ta boyu küçük hamsi avlayan 4 tekneye 200 bin lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar
PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu
PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma