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Metin Topuz davasında karar verildi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Metin Topuz, "FETÖ / PDY Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan beraatine karar verilen sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

11 Haziran 2020 Perşembe 15:32
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Metin Topuz davasında karar verildi!

İSTANBUL - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti bir saat aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Metin Topuz'u "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçunun, "FETÖ / PDY Silahlı terör örgütüne yardım" suçuna dönüştüğü gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.


4 SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Topuz'un tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)Metin Topuz
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