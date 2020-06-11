Metin Topuz davasında karar verildi!

İSTANBUL - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti bir saat aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Metin Topuz'u "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçunun, "FETÖ / PDY Silahlı terör örgütüne yardım" suçuna dönüştüğü gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.



4 SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Topuz'un tutukluluk halinin de devamına hükmetti.