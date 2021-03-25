Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

SİVAS - Kentte görev yapan basın mensupları, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında yer alan gazeteci İsmail Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığındaki kabrine ziyarette bulundu. Gazeteciler, İsmail Güneş ve aynı yerde mezarları bulunan eski BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Anma programına Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ve kentteki yazılı ve görsel medyanın temsilcileri katıldı.



'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR VE ÜŞÜYORUZ'



Anma programı sonrası grup adına açıklamalarda bulunan TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, "Bundan 12 yıl önce Keş Dağı'nda Kanlıçukur bölgesinde elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları ile ilgili olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun şiirinde dile getirdiği gibi üşüyoruz, üşümeye devam ediyoruz. Bu olayın bir an önce aydınlatılması ve faillerinin bulunması gerekiyor. Bugün meslektaşımız gazeteci arkadaşımız İsmail Güneş’in mezarı başında bulunuyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tüm meslektaşlarımız ile birlikte içimiz kan ağlıyor ve üşüyoruz. Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere yol arkadaşlarının ruhu şad olsun. Yakınlarına Allah sabırlar ihsan eylesin" dedi.