Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.313,67
ALTIN
1.112,05
DOLAR
18,88
STERLİN
22,60
EURO
20,06
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri...
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

02 Mart 2023 Perşembe 13:43
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde, Üniversitenin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel alınacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Adayların öncelikle online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Online başvurusunu tamamlayan adaylar, asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
AFAD, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için tüm kesimlerden katkı bekliyor
AFAD, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için tüm kesimlerden katkı bekliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
SGK'den EYT açıklaması: Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil
SGK'den EYT açıklaması: Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
Bakan Kurum: Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız
Bakan Kurum: Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi