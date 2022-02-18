Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
829.02
DOLAR
13.63
STERLİN
18.57
EURO
15.50
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 19...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek

18 Şubat 2022 Cuma 11:48
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan 77 adet taşınmazı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verecek.

İhale şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nden ücretsiz görebilir. İhale Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda 9 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geç kalınsa canlı çıkamazdık!
Geç kalınsa canlı çıkamazdık!
"Siber güvenliğe dünyada harcanan para 165 milyar dolar"
"Siber güvenliğe dünyada harcanan para 165 milyar dolar"
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerle bir araya geldi
Nuhoğlu; Dışişleri AKP’nin Yan Kuruluşu Haline Geldi
Nuhoğlu; Dışişleri AKP’nin Yan Kuruluşu Haline Geldi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Ünlü Terzi Tolga Bayar büyümeye devam ediyor
Ünlü Terzi Tolga Bayar büyümeye devam ediyor
Köprülülü Hamdi Bey için şehit edilişinin 102'nci yılında anma
Köprülülü Hamdi Bey için şehit edilişinin 102'nci yılında anma

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma