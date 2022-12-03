Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti veya tasarrufu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 119 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Kiralama ihaleleri 21 Aralık 2022, 4 Ocak 2023 ve 18 Ocak 2023 tarihlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda Büyükşehir Belediye Encümenince yapılacak. Şartname ve ekleri, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira Şube Müdürlüğü'nde ücretsiz görülebilir.



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