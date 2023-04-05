"Mersin Bu Kadar Göçü Kaldıramaz"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Doğma büyüme Mersin'li olan iş insanı yatırımcı Dr. Levent Uysal, Akdenizin incisi konumundaki sahil şehri Mersin için harekete geçerek, en güvenli şehirler sıralamasında ilk sıralarda yer alan Mersin'in omuzlarındaki göçmen ağırlığının kaldırılamayacak düzeye ulaştığını belirtti. Geçiçi koruma statüsünde 237bin 529 Suriyeliyi misafir eden Mersin'in, hali hazırda yaşadığımız deprem felaketinden sonra çevre illerden de çok ciddi bir göç aldığını vurgulayarak konuyu geçiçi koruma statüsündeki göçmen misafirlerimizi ivedilikle ve zor koşullar ortadan kalktıkça güvenli bir şekilde topraklarına uğurlamak gerektiğini dile getirdi.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Levent Uysal yaptığı açıklamada ''Akdeniz Bölgesi'nin en nadide konumunda olan Mersin ilimiz, şu an Suriyeli sayısını en fazla olduğu 6. ilimiz konumuna geldi. 237bin Suriyeliyi misafir ediyoruz. Mersin'liler olarak insanüstü bir özveriyle canını kurtarmak için savaş bölgesinden kaçan, kaçmak zorunda kalan kardeşlerimize kucak açtık. Amacımız kendi vatanlarında insani koşullarda ve refah içinde yaşamak isteyen Suriyelileri, istikrar iklimi tesis edildikçe evlerine, vatanlarına güvenli bir şekilde topraklarına uğurlamaktır. Mersin, bu güne kadar göçmen kardeşlerimiz konusunda devletimize olan sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmiştir. Şimdi sıra, zor koşullar ortadan kalktıkça göçmen kardeşlerimizi güvenli bir şekilde uğurlayarak vazifemizi tamamlamaktır'' dedi.

Türk ve Türkiye Yüzyıl’ı vizyonuyla ülkemizin ve bir Mersinli olarak Mersin’in yeni bir gelecek planı ile hak ettiği noktaya ulaşmasını gönülden arzuladığını vurgulayan Dr. Levent Uysal, güvenli, huzurlu, modern ve mutlu Mersin için bütün Mersinlilerin hep birlikte gönül gönüle vermesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti “Mersin bizim. Bu yüzden Mersin’e en çok Mersinlilerin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Mersinli bir eğitimci ve iş insanı olarak istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma için öncelikli alanlar olan teknoloji, eğitim, lojistik, enerji, turizm, tarım ve sağlıkta Mersin’i ülkemizde ve dünyada marka şehir yapmak üzere ortaya koyulan vizyon doğrultusunda inançla başarmaya odaklamalıyız. Bu yoldaki en büyük gücümüzü gençlerimizden alacağız.” dedi.

