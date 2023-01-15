Meme Küçültme Ameliyatı ile İlgili Merak Edilenler

Redüksiyon mamoplasti olarak da bilinen meme küçültme ameliyatı, memelerdeki yağ, meme dokusu ve derinin alınması işlemidir. Göğüsleri büyük olanlar için meme küçültme ameliyatı rahatsızlığı azaltabilir ve görünümü iyileştirebilir. Meme küçültme ameliyatı, tüm kozmetik cerrahi prosedürler arasında en yüksek memnuniyet oranlarına sahip olan işlemlerden biridir. Meme küçültme ameliyatı hakkında merak edilen her şeyi birlikte inceleyelim.

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir?

Meme küçültme ameliyatı, göğüsleri küçültmek için yapılan plastik cerrahi işlemdir. Plastik cerrah, memenin boyutunu küçültmek, göğüs şeklini ve konumunu değiştirmek için meme yağını, glandüler dokuyu ve deriyi alır. Meme küçültme, meme dikleştirme amacıyla da yapılabilir. Hastanın görünüşünü değiştirmenin yanı sıra prosedür, kas gerginliği, ağrı ve cilt bozulması gibi büyük göğüslerle ilişkili rahatsızlık veya ağrılı semptomları hafifletebilir. Meme küçültme ameliyatı çoğunlukla ayakta tedavi süreçleri ile ilerler ve kısa süreli bir ameliyat işlemi içerir. Bu işlem için güvenilir ve işinin ehli uzmanlarla çalışmak önemlidir. Meme küçültme ve dikleştirme işlemleri için Vanity Estetik hasta danışanlarına ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Meme Küçültme Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Görünümünüzü değiştirmek istiyorsanız veya aşağıdakilere neden olan veya katkıda bulunan büyük göğüsleriniz varsa, meme küçültme estetiğini düşünebilirsiniz:

Boyun gerginliği

Sürekli baş ağrısı

Omuz ağrısı

Bel ağrısı

Göğüs kıvrımının altında kronik cilt enfeksiyonları

Rahatsızlığı gidermek veya göğüslerinizi daha hoş bir görünüm için yeniden şekillendirmek istiyorsanız, meme küçültme ameliyatı yaptırabilirsiniz. Meme küçültme ameliyatında üst yaş sınırı bulunmasa da hastanın genel sağlık durumu iyi değerlendirilmelidir. Alt yaş sınırı ise kişinin ergenlik yani gelişme dönemini tamamlamış olmasıdır.

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel olarak, ameliyat yaklaşık üç ila dört saat sürer. Fazla meme hacminin (yağ ve glandüler doku) alınması, estetik bir kontur oluşturulması ve yara izinin en aza indirilmesi için yaranın kapatılması bazı hastalarda ek süre alabilir. Aşırı derecede büyük göğüsleri olan hastalar için daha karmaşık ameliyatlar gerekebilir. Cerrah memeyi küçültmeden önce areolayı (meme ucunun etrafındaki koyu renkli bölge) ve meme ucunu çıkarabilir ve memeyi küçülttükten sonra yeniden takabilir. Tüm bu detaylara ameliyat öncesi yapılacak ön muayenede karar verilir. Ön muayene sonrası hasta ameliyata hazırlanır ve ameliyat günü anestezi uygulandıktan sonra kesi işlemine geçilir.

Meme büyütme ameliyatında yaygın olarak kullanılan 2 kesi türü mevcuttur. İlk yöntem, lolipop izi olarak adlandırılan dikey bir küçültme modelidir. Kesikler areola etrafında bir daire ve altında dikey, düz bir çizgi oluşturur. Az veya orta miktarda çıkarılacak dokusu olan hastalar için iyi bir yöntemdir. Göğüsleri daha büyük olan veya daha fazla doku çıkarılması gerekebilecek diğer hastalar için areola izinden aşağı doğru uzanan ve her bir memenin altında yatay bir çizgi ile buluşan dikey bir çizgi tercih edilir. Bu aşamadan sonra gerekli doku alınır ve dikişler ile göğüs bölgesi kapatılır.

Meme Küçültme Ameliyatında İyileşme Süreci Nasıldır?

Ameliyat sonrasında özellikle ilk 24 saatte yoğun ağrılar yaşanabilir. Ağrılara, göğüste aşırı hassasiyet eşlik eder. Fakat bu tip yan etkilerden korkulmamalıdır çünkü reçeteli ağrı kesiciler ile ağrılar minimuma iner. Ameliyattan sonra ilk 1 ay boyunca yoğun egzersizler ya da aktiviteler yapılmamalıdır. Bu durum, farklı komplikasyonlara yol açabilir. Elastik basınçlı kıyafetler tercih etmek ve memenize sarılan bandajları düzenli bir şekilde kontrol etmek en önemli adımlardır. 1 ayın sonunda göğüsler hayal ettiğiniz forma kavuşur. Görünümün yanı sıra belinizde ya da omuzlarınızda hissettiğiniz ağrılar yavaş yavaş kaybolur. Göğüsleriniz tamamen iyileştikten sonra normal aktivitelerinize geri dönebilirsiniz.

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