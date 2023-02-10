Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,85
DOLAR
18,84
STERLİN
22,81
EURO
20,17
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109...
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Diş Hekimliği Fakültesi Dr....
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar...
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli...
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alacak
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'a gönderilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu.

10 Şubat 2023 Cuma 09:46
Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

ANKARA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde sahra mutfakları kurularak vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı.

Ayrıca bölgelere seyyar tuvalet ve banyo da sevk edildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriHatayDestek üssü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A&S Yatırım Holding’in Kurucusu Uğur Akkuştan Dev Yardım
A&S Yatırım Holding’in Kurucusu Uğur Akkuştan Dev Yardım
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi
Ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı
Ülkemizde 10 ili vuran deprem dünya basınında da yer aldı
Oversize Pantolon Çeşitlerinde Özel Tasarımlar Satışta! İndirimden Hemen Faydalanabilirsiniz!
Oversize Pantolon Çeşitlerinde Özel Tasarımlar Satışta! İndirimden Hemen Faydalanabilirsiniz!
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız
Lidya Grup’tan depremzedelere destek
Lidya Grup’tan depremzedelere destek
Hangi Giyim Markalarında İndirim Var?
Hangi Giyim Markalarında İndirim Var?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi