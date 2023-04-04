Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.839,46
ALTIN
1.222,15
DOLAR
19,21
STERLİN
23,88
EURO
20,96
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mehmet Yont: “Deprem bölgesini unutmayalım, acılara ortak olalım”

Samsun’un sevilen iş insanı ve köşe yazarı Mehmet Yont’tan deprem bölgesi için çağrı geldi. Büyük bir deprem yaşandığına dikkat çeken Yont, “Depremin enkazı kaldırılıyor hızlıca yaralar sarılıyor ama toplum açısından psikolojik olarak bu acıyı atlatmamız uzun sürecek bu sebepten Türk halkı deprem bölgesini unutmamalı ve acılara ortak olmalı.” dedi.

04 Nisan 2023 Salı 09:48
10 Okunma
Mehmet Yont: “Deprem bölgesini unutmayalım, acılara ortak olalım”

Deprem bölgesine yardımların kesilmemesi ve bunu uzun bir süre devam ettirilmesini söyleyen Mehmet Yont, “6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17 ile gündüzünde de devam eden depremler memleketin güneyindeki on ili ve onlarca ilçede büyük yıkımlara sebep oldu. Depremin ilk dakikası ile birlikte tüm Türkiye bölgeye akın etti. Dayanışma ruhunu bir kez daha görmüş olduk. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak istedi anca afetin şiddeti acıların derinliğini karşısında ne gönderilen yardımlar ne de kaldırılacak enkazlar parçalanmış yürekleri onarmaya, çaresiz feryatları teskin ve teselli etmeye yetmeyecektir. Bir taraftan cebindeki bisküvisini çocuklarına ulaştırmak için bekleyen baba, diğer taraftan enkaz altında kızının elini bırakmayan acılı baba, gözleri tozlara bulanmış bakışları donmuş masum çocuklar. Her köşede enkazlara gömülen hayaller geçeğe dair umutlar. Bu acıyı tarif etmek, yazmak mümkün değil. Bize düşen bu ortamda deprem bölgesini unutmamak ve acılara ortak olmak.” dedi.

“GÜÇLÜ BİNALAR YAPALIM”

İş insanı Mehmet Yont, “Deprem öldürmez bina öldürür bunu artık çok net görmüş olduk. Bu duruma artık bir çözüm bulmalılar. Bina yapan insanda doğacak olan doğal afet için binaları yapmalı. Binasını hazır hale getirmelidir. Devlet bu bina denetimlerini arttırmalı artık depremlerde evlerin yıkılmaması sağlanmalıdır.” İfadesinde bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mehmet YontSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İş insanı Maks Gerşon Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla kitaplarını bağışladı
İş insanı Maks Gerşon Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla kitaplarını bağışladı
Bilal İslam Barmenlik Kursu Başladı! Sektöre eğitimli Barmenler geliyor 
Bilal İslam Barmenlik Kursu Başladı! Sektöre eğitimli Barmenler geliyor 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi
TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi