Mehmet Yont: “Deprem bölgesini unutmayalım, acılara ortak olalım”

Deprem bölgesine yardımların kesilmemesi ve bunu uzun bir süre devam ettirilmesini söyleyen Mehmet Yont, “6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17 ile gündüzünde de devam eden depremler memleketin güneyindeki on ili ve onlarca ilçede büyük yıkımlara sebep oldu. Depremin ilk dakikası ile birlikte tüm Türkiye bölgeye akın etti. Dayanışma ruhunu bir kez daha görmüş olduk. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak istedi anca afetin şiddeti acıların derinliğini karşısında ne gönderilen yardımlar ne de kaldırılacak enkazlar parçalanmış yürekleri onarmaya, çaresiz feryatları teskin ve teselli etmeye yetmeyecektir. Bir taraftan cebindeki bisküvisini çocuklarına ulaştırmak için bekleyen baba, diğer taraftan enkaz altında kızının elini bırakmayan acılı baba, gözleri tozlara bulanmış bakışları donmuş masum çocuklar. Her köşede enkazlara gömülen hayaller geçeğe dair umutlar. Bu acıyı tarif etmek, yazmak mümkün değil. Bize düşen bu ortamda deprem bölgesini unutmamak ve acılara ortak olmak.” dedi.

“GÜÇLÜ BİNALAR YAPALIM”

İş insanı Mehmet Yont, “Deprem öldürmez bina öldürür bunu artık çok net görmüş olduk. Bu duruma artık bir çözüm bulmalılar. Bina yapan insanda doğacak olan doğal afet için binaları yapmalı. Binasını hazır hale getirmelidir. Devlet bu bina denetimlerini arttırmalı artık depremlerde evlerin yıkılmaması sağlanmalıdır.” İfadesinde bulundu.