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Mehmet Danaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı 

Danaoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Yüksek Mimar Mehmet Danaoğlu, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

31 Aralık 2020 Perşembe 14:51
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Mehmet Danaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı 

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

Başkan Danaoğlu ; “Acı ve tatlı birçok hatırayı geride bırakarak yeni bir yıla huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde girmenin heyecanını yaşıyoruz. 

Gerek ülkemiz gerekse dünya için önemli gelişmelere ve salgın hastalıklara sahne olan, sağlığımızın ne büyük bir hazine olduğunu anlamamızı sağlayan 2020 yılını acı, tatlı hatıraları ve kazanımlarıyla geride bırakıyoruz.

Bizler geçmişimizde savaşlar, krizler, salgın hastalıklar gibi toplumsal sıkıntılarla boğuşmuş; yılmadan, umutsuzluğa düşmeden,  zorlukların üstesinden gelmesini bilmiş bir milletiz. Bugün yaşadığımız sıkıntılı süreçte salgın hastalıkla mücadele etmekte ve uyguladığımız tedbirlerle onu yenme umudumuzu korumaktayız.

2020 yılı; sağlığın, birlik ve beraberliğin, kurallara uymanın önemini bizlere öğretmesi açısından önemliydi. Bu bağlamda emek harcayan başta sağlık çalışanlarımıza, her kademedeki kamu personellerine ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 yılının ülkemiz, milletimiz, ilimiz ve bütün insanlık için sağlık, mutluluk, barış, huzur ve umut dolu bir yıl olmasını temenni eder; tüm Nizipli ve Gaziantepli  halkının yeni yılını kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.12.2020 14:52
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Danaoğlundan Yeni Yıl MesajıDinçer Karacalar
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