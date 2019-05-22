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Meclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyede

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan ve DHKP- C ile bağlantıları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Meclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyede

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan ve DHKP- C ile bağlantıları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:55
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Meclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyede

ANKARA - 14 Mayıs'ta TBMM'ye giren Mulla Zincir, iddiaya göre CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için nasıl yol izleyeceği konusunda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Tanal'ın odasından çıkan Mulla Zincir, bir süre sonra Eylem Yücel ile birlikte tekrar Meclis'e girmek istedi. Eylem Yücel'in yapılan kontrolünde Meclis'e giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Mulla Zincir, ucunda jilet bulunan kalemle banko görevlisini rehin almaya kalkıştı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı personeli tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, bomba düzeneği şekli verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulundu.

8 gün boyunca gözaltında tutulan 2 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrı araçlarla adliyeye getirilen şüpheliler, binaya girerken slogan atmaya çalıştı. Polisler tarafından engellenen 2 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında savcılığa götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet MeclisiTerör Eylemi
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