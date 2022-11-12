Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy mahallesindeki iş merkezinde bulunan 253 adet ofis ve mağaza, açık artırma ile satışa çıkarıldı.



Büyükdere caddesi üzerinde 20.983 metrekare alan üzerinde kurulu 8 bodrum kat, zemin kat ve 52 normal kattan oluşan iş merkezinde toplam 228.693 metrekare inşaat alanı mevcuttur. Shell and Core konsepti projesine göre bina yaklaşık olarak yüzde 90 oranında tamamlanmıştır.



Mağaza ve ofislerin artırmasına ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/175 Esas sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



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