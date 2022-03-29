Mebrur Turizm Sizleri KUDÜS 'e Davet Ediyor

HABER: DİNÇER KARACALAR



Adem Şener Hoca Efendi' nin Rehberliğinde Kudüs'e Gidiyoruz, 4 Yıldızlı Otellerimizde, Zengin Yemek Menümüz, Vip Araçlarımızla Ziyaretler ve Tecrübeli Personellerimizle Hizmet Sunuyoruz.



Mebrur Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Şahin, Sizlerde THY ile 20 Mayıs İstanbul Kalkışlı Turumuza Katılmak İsterseniz Türkiye’nin Her yerinden bizleri arayabilir veya Ofislerimizi Ziyaret edebilirsiniz.



Ayrıca Mebrur Turizm Türkiye’de 20 Yılı Aşkındır Tecrübeli ekibi ile birlikte Misafirlerini Kutsal Yolculuklara Taşıyor, İnanç Turizmine Değer Veren Mebrur Turizm Aynı Zamanda Türkiye’de Hac ve umre organizasyon kuruluşu.