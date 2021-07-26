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Mavi Vatanda nefes kesen tatbikat

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:13
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Mavi Vatanda nefes kesen tatbikat

İSTANBUL - Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personelinin, sınıfında dünyanın en büyüğü olan TCG Bayraktar gemisinden çıkarak, 'Mavi Vatan'da yaptıkları nefes kesen tatbikat Demirören Haber Ajansı(DHA) tarafından görüntülendi.

Hem karada, hem denizde görev yapabilen amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere TCG Bayraktar gemisindeki eğitimlerle hazırlanıyor. Her türlü koşulda başarıya ulaşacak şekilde yetiştirilen amfibi deniz piyadeleri, TCG Bayraktar gemisinin yetenek ve donanımıyla hem zorlu görevlere hazırlanıyor, hem de 7 gün 24 saat gemi ekibiyle eli tetikte hazır bekliyor. Eğitimlerde fiziki ve askeri yeteneklerle donatılan amfibi deniz piyadeleri, kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor.


 

NEFES KESEN TATBİKAT

Ekiplerin eğitim tatbikatları gerçek savaş sahnelerini aratmıyor. Sınıfında dünyanın en büyüğü olan tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da bulunan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli son hazırlıklarını tamamlıyor. Personel TCG Bayraktar'da 4 adet bulunan LCVP çıkarma araçlarıyla gemiden ayrılarak göreve gidiyor. Araçlar, senaryo gereği belirlenen sahil hattına doğru yol alıyor. Amfibi hücum timleri, düşman sahil hattına sessizce girebilme, orada keşif ve gözlem yapma ve hedefleri yok etme yeteneğine de sahip olacak şekilde yetiştiriliyor. LCVP araçlarıyla sahile kapak atan Mehmetçik, atılan sis bombalarının yaydığı dumanlarla düşmanın görüşünü engelliyor. Sislerin arasında geçerek senaryo gereği kendisine saldıran düşmanı etkisiz hale getiriyor. Araçlarda bulunan 2 asker de çevreye ateş açarak düşmanı sindiriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mavi VatanNefes Kesen Tatbikat
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