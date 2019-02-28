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'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı'nın 2'nci gününde, savaş gemileriyle top atışı yapıldı. Atışlar sonucu su üstünde bulunan hedefler imha edildi.

'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı'nın 2'nci gününde, savaş gemileriyle top atışı yapıldı. Atışlar sonucu su üstünde bulunan hedefler imha edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:01
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'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı

ÇANAKKALE - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın 2'nci gününde; Saros Körfezi'nde fırkateyn, korvet ve hücumbotlar da kullanılarak, seri atımlı toplarla su üstündeki hareketli hedeflere atışlar yapıldı. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bulunduğu 'TCG Kemalreis Fırkateyni'nden saat 08.30 sıralarında, ilk top atışına başlandı. 'TCG Kemalreis'in atışları tamamlandıktan sonra 'TCG Oruçreis Fırkateyni'nden de su üstünde bulunan hareketli hedefe 10 top atışı yapıldı. Atışlar sonucu su üstündeki hedefler imha edildi.

Bugünkü tatbikat kapsamında, gözlem ve aydınlatma atışları yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mavi Vatan Tatbikatı
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