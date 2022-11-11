Mavi Karadeniz TV 18. Yılında 'Yılın Enleri'ne ödül verdi

HABER: FUNDA AKOSMAN

Mavi Karadeniz Televizyonu Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu. Akatlar kültür merkezinde düzenlenen geceye çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı. Mavi Karadeniz TV 18. Yılında 'Yılın Enleri' ödül Gecesinde Samsunlu Şair ve ve Beste yazarı Duygu Hacıosmanoğlu’da Şiir dalında Yılın Enleri ödülüne layık görüldü.

Samsunlu Şair ve ve Beste yazarı Duygu Hacıosmanoğlu ödülünü Bestekar/Ses sanatçısı Aygül Yürür'ün elinden aldı. Ödülünü alan Duygu Hacıosmanoğlu; "Şiir yazmak hayattır. Nefes almaktır. Şair şiire nefes verir. Şahsıma layık görülen ödülden dolayı Mavi Karadeniz Televizyonuna teşekkür ediyorum. Bu gece hayatımın en anlamlı ödüllerinden birini daha almış bulunmaktayım" diyerek konuştu.