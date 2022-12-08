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Masalevi...

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08 Aralık 2022 Perşembe 15:54
Masalevi...

İlk olarak istanbul ağaçlı köyünde başlayan hikayesi,

Sanatçı,müzisyen Emre Akımın  İstanbulun  şehir içi karmaşasından biraz uzaklaşmak için kemerburgaz ağaçlı köyünde bir köy evini yaşam alanı olarak kiralamasiyla başlar..bahçeden içeri girdiğinde masal gibi bir yer der..

Daha sonra sanatçı dostlarının ziyaretleri ne güzel kahvaltı edilir ne güzel mangal yapılır demesiyle ,yine annesi sanatçı jale öz ile ana oğul 1 masa ile denemeye karar verirler..

Kahvaltı yöresel,reçeller anne receli ,ekmek emre akımın elinden ev yapımı.. köfteler ve mezeler jale öz'  lezzetleri..derken masalevi bir açılır tam açılır..reklamsız sadece sen siz sizler mantığında 3 hafta öncesinden rezervasyon ile 30 masa kapasiteli olur.

Ama Emre Akım'ın hayali hep bodrumdur..

Ve 2021 1 ocak ilk kepçe  girer..

Şu an 4 dönüm arazi içinde.restaurant,konser ve evenet alanı, ve teanhause,karavan  kamp.alani ile

Masalevi gümüşlük ile hizmet vermeye devam.ediyor.

Yaz kış hizmet veren masalevi gümüşlük, bir çok düğün etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapıyor

Bize göre bir anne oğul un harika bir dayanışması ve emeği ile başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Yakın bir tarihte  aylık 30.milyondan fazla kullanıcısı olan,dünyanın en popüler yemek yeme web sitelerinden biri,bodrumun en iyilerinden biri olarak masalevini onurlandirmistir.

Lezzetin damak tadının  mutlaka denenmesi gereken masalevi gümüslükte,kahvaltı etmeden, ciğerini, anne mantısını, çok değişik mezelerini ve köftesini yemeden bodrumdan gitmeyin deriz.

Tabiki rezervasyon yaptırmayı ve .instagramdan takip etmeyi unutmayın

Bizden söylemesi.

  • @masalevigümüslük_ 0252 2750989

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Masalevi
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